Foram prorrogadas as inscrições do Concurso Curta Ecofalante, um dos programas competitivos da Mostra Ecofalante de Cinema, até o dia 31 de março. Estudantes de graduação, ensino médio, cursos técnicos ou cursos livres de cinema terão mais uma vez a chance de participar do mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado a temas socioambientais.

Serão aceitos filmes com até 30 minutos de duração, feitos por estudantes de qualquer instituição de ensino do Brasil. O critério de seleção será a qualidade cinematográfica do trabalho e a relevância do tema, que deve abordar questões que dialoguem com pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU na Agenda 2030.

Os filmes selecionados farão parte da programação da 9ª edição da Mostra Ecofalante, que acontecerá entre os dias 28 de maio e 10 de junho, em São Paulo, e concorrerão nas categorias Melhor Curta Ecofalante – com prêmio de R$ 4.000,00 – e Melhor Filme pelo Público.

O regulamento e a ficha de inscrição podem ser acessados no site http://ecofalante.org.br/competicao/curta.