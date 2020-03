Nova comédia dramática da HBO Latin America, Todxs Nós, estreia em 22 de março, às 23h, no canal HBO e na HBO GO. Com direção geral de Vera Egito, a série tem um terço do elenco composto por pessoas trans e/ou de gênero não-binário, e tratará temas ligados ao universo LGBTQIA+, como compreensão, inclusão, aceitação e uso de linguagem neutra.

Em Todxs Nós, Clara Gallo dá vida a Rafa, jovem de 18 anos, pansexual e não-binárie, que decide deixar a família no interior de São Paulo e mudar-se para a casa de seu primo, Vini (Kelner Macêdo), na capital. Vini já divide o espaço com sua melhor amiga, Maia (Julianna Gerais), e ambos ficam surpresos ao descobrir que Rafa se identifica com o pronome neutro e não com o gênero feminino ou masculino. Já na chegada, Rafa explica, por exemplo, que é prime – e não prima – de Vini.

Ao longo de oito episódios de 30 minutos, a produção, criada por Vera Egito, Heitor Dhalia e Daniel Ribeiro, convida o público a entrar no cotidiano de três jovens que vivem descobertas e desafios pessoais e profissionais constantes.

Após a exibição de cada novo episódio, o podcast oficial de Todxs Nós entra no ar na HBO GO, no site da HBO e nas principais plataformas de podcasts. Com a participação de Vera Egito, Daniel Ribeiro e da roteirista colaboradora Alice Marcrone, a conversa vai aprofundar os temas retratados na série. No final da temporada, um programa bônus vai contar com o trio de protagonistas – Clara Gallo, Kelner Macêdo e Julianna Gerais – para relembrar os melhores momentos e revelar segredos de bastidores.

Todxs Nós é uma produção realizada integralmente com investimentos próprios da HBO Latin America. A série tem direção geral de Vera Egito, que assina também a direção dos episódios e roteiro junto com Daniel Ribeiro. Os roteiros contam com a colaboração de Alice Marcone e Thays Berbe. A produção é de Luis F. Peraza, Roberto Rios, Eduardo Zaca e Claudia Clauhs, da HBO Latin America Originals; Gil Ribeiro, Marcia Vinci e Margarida Ribeiro, da Coiote, e Heitor Dhalia e Egisto Betti, da Paranoïd Filmes.