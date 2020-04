O streaming de curadoria internacional MUBI vai realizar uma exibição exclusiva – e gratuita para não assinantes – do filme Ema, no Brasil, no dia 1 de maio, contando ainda com uma apresentação especial da atriz Mariana Di Girolamo.

Realizada em colaboração com a Imovision, distribuidora do filme no Brasil, a exibição única acontece exclusivamente na MUBI e ficará disponível para que todos possam usufruir por um período de 24 horas, em mais de 50 países. Essa ação precede o lançamento do filme nos cinemas. Mariana Di Girolamo realiza uma sessão de Q&A gravada anteriormente.

Pablo Larraín, aclamado diretor de Jackie (2016), Neruda (2016) e No (2012), retorna com o deslumbrante Ema, uma conversa intoxicante sobre sexo, poder e caos, que se passa no Chile contemporâneo. O filme é um turbilhão de emoções anárquicas, provocativas, e sem barreiras, ancorada pela performance de Mariana Di Girolamo e Gael García Bernal.

A exibição especial de Ema poderá ser acessada via web e dispositivos iOS, e estará disponível no Brasil a partir das 0h do dia 1º de maio. Maiores informações, no site mubi.com/ema.