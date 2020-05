Nova produção brasileira da HBO, a comédia Hard, estreia em 17 de maio, às 23h, no canal HBO e na HBO Go. Protagonizada por Natália Lage, a trama é uma adaptação da série homônima exibida na França entre 2008 e 2015.

Com direção geral de Rodrigo Meirelles, Hard conta a história de Sofia, dedicada dona de casa que acaba de ficar viúva. Elegante e discreta, ela renunciou à carreira como advogada para cuidar da família. Após a morte repentina do marido, Sofia vê sua vida perfeita desmoronar ao descobrir que ele mentiu a vida toda sobre a profissão e que sua herança vem na forma de uma produtora de filmes pornô. Agora, ela deve se adaptar à sua nova vida.

Realizada em coprodução com a Gullane, a série conta ainda com Denise Del Vecchio, Martha Nowill, Julio Machado e Fernando Alves Pinto, no elenco.

Após a exibição de cada novo episódio, o podcast oficial de Hard entra no ar na HBO Go, no site da HBO e nas principais plataformas de podcasts. Com a participação de Natália Lage, do diretor Rodrigo Meirelles e de Luiza Campos, diretora dos episódios 4 e 5, a conversa apresentada por Vinicius Calderoni vai aprofundar os temas retratados na trama.

A série é produzida por Roberto Rios, William Benshimol, Eduardo Zaca e Rafaella Giannini, da HBO Latin America Originals, e Fabiano Gullane e Caio Gullane, da Gullane, com recursos da Condecine – Artigo 39. A direção geral é de Rodrigo Meirelles, e a direção de episódios é de Julia Jordão, Diego Martins e Luiza Campos. O roteiro é escrito por Danilo Gullane, Juliana Rosenthal, Patricia Leme, Mariana Zatz e Laura Villar.