Produtores, realizadores, cineastas podem fazer as inscrições para seis das oito Mostras competitivas do 24º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2020, até o dia 10 de junho às 22 horas, horário de Brasília. Podem participar produções ou coproduções realizadas por produtoras e ou realizadores naturais ou radicados nos Estados Partes do Mercosul – Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia – e seus associados falantes de espanhol (Chile, Colômbia, Equador e Peru).

As inscrições são para as Mostras: Curtas Mercosul e Catarinense, Doc-FAM, Infanto-juvenil, Videoclipe e Mostra de Longas Mercosul.

As inscrições podem são através do site www.famdetodos.com.br, até o dia 10 de junho. A 24ª edição do Florianópolis Audiovisual Mercosul será realizada de 24 a 30 de setembro.

As outras duas Mostras competitivas do FAM, a dos filmes do Rally Universitário (são de produções realizadas pelos estudantes em 100 horas durante o FAM 2020) e Mostra Work In Progress – WIP (possui regulamento próprio ligada ao Encontro de Coprodução do Mercosul), em breve estarão com inscrições abertas.