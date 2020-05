O ex-deputado Jean Wyllys em cena do filme

O documentário “A Lei e o Medo”, de Hermes Leal, mostra o temor da população civil de perder as conquistas democráticas das últimas décadas, durante a eleição de Bolsonaro em 2018, que previa a perda de conquistas que os brasileiros conseguiram nas últimas décadas de democracia e que, mesmo estando em forma de leis, correm o risco de serem modificadas e até mesmo excluídas da constituição. O filme destaca duas destas leis, a que permitiu o casamento homo afetivo, entre outras bandeiras LGBTQ+, e a que permite prender quem protestar nas ruas, uma lei criada em 2013 para coibir os movimentos de ruas contra o governo.

Filmado em 2018, em momento de grande tensão e apreensão política no Brasil, às vésperas das eleições presidenciais que colocaria no poder o candidato de extrema direita Jair Bolsonaro, “A Lei e o Medo” registra as experiências e dificuldades vividas por quem sofre preconceito e violência por ser LGBTQ+, e o medo de ver destruídas as leis do Casamento Gay e do Nome Social, assim como os movimentos sociais temem a lei contra protestos sociais, que criminaliza integrantes e ativistas destes movimentos, e a perda de seus direitos de manifestação, especialmente com a condenação dos chamados “blackblocs”.

Entre os personagens entrevistados, autoridades e pessoas comum, se destaca o ex-deputado Jean Wyllys, que conta ao documentário, pouco tempo antes de se autoexilar, após a posse de Bolsonaro, como conseguiu levar a debate e aprovar leis que asseguram direitos LGBTQ+, mas também alertando para a forte resistência que deveria ser instaurada com a chegada ao poder do então candidato à presidência Jair Bolsonaro.

A ex-senadora Marta Suplicy, conhecida pela sua bandeira pelos direitos das mulheres e LGBTQ+, também é uma das entrevistadas do documentário, relatando sua luta para sancionar leis dirigidas a essa minoria discriminada. Além de personagens da região Norte do país que se beneficiaram com essas leis, que contam como conseguiram vencer o preconceito e a discriminação, porém demonstrando temor do que poderia acontecer a eles com a mudança no governo.

Segundo o diretor Hermes Leal, “o que se tem registrado no filme é um medo generalizado perante à ameaça da tomada de poder pela extrema direita, que colocaria em risco os direitos conquistados e ainda ameaçaria a vida dessas pessoas com o regresso de preconceitos e violências ilimitadas. E esse temor ainda existe e pode se concretizar. Temos um presidente no poder que tem como meta eliminar todas as leis democráticas no país, como se ainda estivéssemos no tempo da ditadura militar dos anos 70. Se espelha uma regressão à vista que promete destruir tudo o que já conquistamos”, comenta.

Realizado a partir da série documental “Na Força da Lei”, ainda inédita, prevista para ser exibida este ano, no canal CineBrasilTV, com roteiro e direção de Hermes Leal, “A Lei e o Medo” será lançado na internet, via Youtube (@HLFilmesBR), no dia 30 de maio, às 18h.

O filme será disponibilizado gratuitamente e online por conta do tema pertinente político e social, necessário para discussões pelas quais o país passa atualmente.

Hermes Leal vem disponibilizando seus trabalhos, tanto em VOD, como também online, gratuitamente, por se tratar de documentários de grande relevância social e política para o momento em que o Brasil está vivendo.

O diretor também lançou gratuitamente o filme “Araguaia”, já lançado em VOD, sobre os fatos desconhecidos ocorridos na Guerrilha do Araguaia, onde morreram dezenas de pessoas e mais de 60 continuam desaparecidas, e “Os Simulacros da Felicidade”, produzido a partir dos episódios do Café Filosófico (TV Cultura), que aborda a forma como camuflamos o fim do sofrimento, com grandes pensadores brasileiros, como Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé, Mario Sergio Cortella, Clóvis de Barros Filho e Marcelo Tas. Ambos os filmes estão disponíveis no canal Vimeo da produtora HL Filmes.