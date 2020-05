Josh Malerman conquistou uma legião de leitores ao redor do mundo com o best-seller Caixa de Pássaros, que vendeu mais de 250 mil exemplares somente no Brasil e deu origem a Bird Box, o filme original da Netflix que se transformou num fenômeno online, com Sandra Bullock no papel da protagonista Malorie. A trama, cheia de suspense e terror psicológico, que explora a essência do medo, ambientada em um mundo distópico, onde abrir os olhos pode ser uma sentença de morte, ganha agora uma continuação: Malorie, que chega ao Brasil pela Intrínseca em julho.

Doze anos já se passaram desde que Malorie e os filhos atravessaram aquele rio de olhos vendados, mas manter-se na escuridão ainda é uma regra que não podem deixar de seguir. Eles sabem que apenas um vislumbre das criaturas pode levar pessoas comuns a uma violência indescritível. Ainda não há explicação nem solução. Tudo o que ela pode fazer é sobreviver e transmitir aos filhos sua determinação. Não se descuidem, diz a eles. Fiquem vendados. E não abram os olhos.

Quando toma conhecimento de uma notícia que parecia impossível, Malorie vislumbra um novo futuro. Há sobreviventes. Pessoas que ela considerava mortas. Mas também há expectativas aterrorizantes, informações sobre criaturas capturadas, experimentos monstruosos, e o medo de que as próprias criaturas possam ter evoluído para algo ainda mais assustador.

Malorie agora precisa fazer uma escolha angustiante: continuar seguindo as regras que os mantiveram vivos até então ou se aventurar na escuridão e buscar a esperança mais uma vez.

Sobre o autor: Josh Malerman é autor do best-seller Caixa de Pássaros — cuja adaptação, Bird Box, fez sucesso na Netflix —, além de Inspeção, Piano Vermelho e Uma Casa no Fundo de um Lago. É cantor e compositor da banda de rock The High Strung e mora no Michigan, Estados Unidos, com a noiva.

Malorie

Autor: Josh Malerman

Tradução: Alexandre Raposo

Editora: Intrínseca

Páginas: 288

Preço: R$ 39,90 (impresso) / R$ 24,90 (e-book)