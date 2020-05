A Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) anunciou os vencedores do Prêmio ABC 2020 em vídeo publicado no canal do Youtube da associação no último sábado, 16 de maio, que pode ser assistido no link https://bit.ly/premioabc-2020.

Com o surto do novo coronavírus, a Associação Brasileira de Cinematografia adiou as edições deste ano da Semana e Prêmio ABC, que ocorreriam entre os dias 5 e 9 de maio. A Semana ABC acontecerá entre os dias 13 e 16 de outubro e a entrega dos troféus aos vencedores do Prêmio ABC será no dia 17 de outubro, na Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – São Paulo). O evento e premiação deste ano são especiais em comemoração aos 20 anos da ABC.

Os vencedores foram escolhidos através de votação dos sócios(as) da ABC, em dois turnos.

Confira abaixo a lista dos trabalhos vencedores:

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção

Bacurau – Pedro Sotero

Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário

Amazônia Groove – Jacques Cheuiche, ABC

Melhor Direção de Arte Longa-Metragem

Bacurau – Thales Junqueira

Melhor Montagem Longa-Metragem

Bacurau – Eduardo Serrano

Melhor Som Longa-Metragem

Bacurau – Nicolas Hallet, Ricardo Cutz e Cyril Holtz

Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem

Ele Não – Felipe Hermini

Melhor Direção de Fotografia Série de TV

Irmandade – Adrian Teijido, ABC e Rodrigo Carvalho

Melhor Direção de Arte Série de TV

Ninguém tá Olhando – Rafael Ronconi

Melhor Som Série de TV

Cantoras do Brasil – Carlos Lima

Melhor Direção de Fotografia Videoclipe

Defectively (Marrakesh) – Yuri Maranhão

Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário

Povos da Floresta – Azul Serra

Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil

As Janelas que Encontramos no Caminho (FAAP) – Gabriel Bassani