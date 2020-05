O Luzes da Cidade, Grupo de Cinéfilos e Produtores Culturais, organizador do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, vai promover, entre os dias 15 de junho e 30 de julho, a Mostra Primeiro Plano Feito em Casa. O objetivo é incentivar produtores e amantes da sétima arte a exercitar a criatividade e a imaginação durante o período de isolamento social, através da gravação de curtas nos espaços de habitação do realizador.

Os filmes, de qualquer temática, deverão ter entre 1 e 5 minutos e publicados em modo público, através do Youtube, de 4 de maio à 14 de junho com a hashtag #PPFeitoEmCasa. Todos serão publicados no canal do festival no Youtube (Luzes da Cidade – Grupo de Cinéfilos e Produtores Culturais).

O mais curtido durante o período da mostra será premiado em R$ 500, além de ser incluído na abertura do Primeiro Plano 2020, que, a princípio, ocorrerá em novembro.

O edital completo com o regulamento está disponível no site www.primeiroplano.art.br/site.