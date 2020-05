A São Paulo Film Commission (SP Film) completou 4 anos de operações no último sábado (16/05), consolidando São Paulo como uma cidade audiovisual, requisitada por produções nacionais e internacionais e alçada ao posto de segunda maior film commission da América Latina.

Para celebrar esta marca tão representativa, a partir desta semana, a SP Film passa a integrar a Association of film Commissioners International (AFCI). Fundada em 1975 e com sede em Los Angeles, nos Estados Unidos, a AFCI possui filiação de mais de 360 films commissions espalhadas por 40 países e, entre outras atividades, é responsável pela organização de eventos focados para films commissions, como o AFCI Week e o AFCI Cineposium.

A filiação nesta rede de parceiros internacionais de mesmo nicho possibilita a realização de intercâmbios técnicos, o compartilhamento de procedimentos de filmagens adotados em cada cidade, contribuir com a consolidação de dados do setor audiovisual e acessar de forma fácil produtores estrangeiros que procuram cenários para seus projetos. Há ainda a possibilidade de promover treinamentos e cursos para a equipe da SP Film, por meio de plataforma online.

Ao longo destes 4 anos de atividades, 4 mil obras audiovisuais rodaram na cidade, contribuindo para a geração de mais de 87 mil postos de trabalho e uma movimentação financeira de pelo menos R$ 1,7 bilhão em orçamentos declarados. A megaprodução Conquest, produzida pelo ator Keanu Reeves, e as séries Black Mirror e Sense8, das irmãs Lilly e Lana Wachowski, por exemplo, já exploraram os cenários de São Paulo por meio de filmagens articuladas pela São Paulo Film Commission.

Para além desta importante filiação, a SP Film segue trabalhando na elaboração da política de atração de filmagens estrangeiras e brasileiras na cidade, por meio de cash rebate. Em breve, a primeira versão do edital será publicada para consulta pública, para que todos participem, de forma transparente e democrática, da construção deste projeto tão importante para o setor audiovisual e econômico de país.

Vale ressaltar ainda que, atualmente, as filmagens audiovisuais na cidade estão suspensas em virtude da pandemia de Covid 19. Pensando em aperfeiçoar o seu atendimento, a SP Film Commission estuda um procedimento padrão para as equipes de filmagem adotarem nos sets assim que as atividades voltarem a ser permitidas pela prefeitura. Sugestões, dúvidas e críticas podem ser enviadas para o e-mail filmesp@spcine.com.br.