A Spcine e o Clube de Criação promovem, no próximo dia 27, às 17h, a webinar: Imaginários para um Audiovisual Antirracista. Participam desta importante reflexão sobre raça e gênero as cineastas Day Rodrigues, Petra Costa e Renata Martins. Também cineasta e presidente da Spcine, Laís Bodanzky integra o bate-papo, que será mediado pela jornalista Adriana Couto.

A proposta da mesa online é trazer, de forma franca e objetiva, reflexões e novos olhares que contribuam para a diversidade de raça e gênero no audiovisual brasileiro – um dos setores que representa maior desigualdade em relação aos profissionais envolvidos nas produções.

De acordo com o IBGE, a população brasileira é formada por 51% de mulheres e o total de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas é de 56%. Estes números, porém, não refletem na participação dessas pessoas no audiovisual brasileiro – e os debates sobre essa falta de representação de raça e gênero vem ganhando cada vez mais força na mídia e em alguns órgãos de pesquisa do país.

Pesquisa divulgada pela Ancine em 2018, com base nos 142 filmes brasileiros lançados comercialmente em 2016, aponta que apenas 19,7% deles foram dirigidos por mulheres – e nenhuma dessas produções foi dirigida ou roteirizado por uma mulher negra. Já em 2019, a Ancine publicou o levantamento Participação Feminina na Produção Audiovisual Brasileira, que analisa 184 produções lançadas em 2018 e aponta que 22% deste total é composto por produções dirigidas exclusivamente por mulheres, o que representa um ligeiro aumento percentual em relação a 2016. O estudo, porém, não traz um recorte de raça.

Durante a webinar, as participantes vão apresentar propostas e ações visando contribuir para a mudança dessa realidade de falta de representação à frente e atrás das câmeras na produção audiovisual brasileira.

Os interessados em participar deste encontro podem se inscrever até 1 hora antes do evento pelo link (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Z5sgJHRPQpOj5wyHIbqkLg?fbclid=IwAR32KlTpgIrRFCGWRpb0PmjJ1-0mckJVtnI48Ax26FD4S_s8SKhCRu13ahI). O acesso para participação na sala virtual será enviado para o e-mail informado na inscrição.

A webinar Imaginários para um Audiovisual Antirracista inicia uma série de debates, gratuitos e abertos ao público, que serão realizados em conjunto pela Spcine e o Clube de Criação ao longo do ano. Os temas das próximas mesas virtuais serão divulgados em breve.