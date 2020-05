A Spcine inaugura, na terça-feira (19/05), o Cineclube Spcine – Virtual, iniciativa com o objetivo de promover a diversidade da produção audiovisual, a pluralidade de ideias, estilos e gêneros e estimular o pensamento crítico a partir filmes que trazem temáticas relevantes e atuais da sociedade.

Para facilitar o acesso às obras que serão debatidas, as produções que integram a programação do cineclube virtual podem ser vistas diretamente na Spcine Play, plataforma de streaming com mais de 230 títulos que podem ser acessadas gratuitamente de qualquer lugar do Brasil.

Na estreia do Cineclube Spcine – Virtual, dia 19, às 17h, o clássico do cinema nacional “Pixote – A Lei do Mais Fraco”, de Hector Babenco, será analisado sob a temática do “Encarceramento” e já está disponível para ser visto ou revisto na Spcine Play. Os convidados deste encontro serão Railda Alves, cofundadora do Amparar, associação que apoia amigos e familiares de pessoas que se encontram no sistema prisional, e o ator Jorge Julião, intérprete do personagem Lilica no filme.

As inscrições para o debate virtual sobre Pixote podem ser feitas entre os dias 15 e 18 de maio (até as 16 horas) pelo link https://cutt.ly/UyQGOYH. Os participantes receberão o link para o debate virtual no dia 18, a partir das 18h.

Os próximos encontros do Cineclube Spcine – Virtual serão realizados em 26 de maio com o curta-metragem “Estamos Todos Aqui”, de Chico Santos e Rafael Mellim, que será debatido a partir da temática “Lutas que nos unem” e já pode ser acessada na Spcine Play.

Já em 2 de junho, será a vez do média-metragem “Vaga Carne”, de Grace Passô e Ricardo Alves Jr, que acaba de ilustrar o catálogo da Spcine Play. O debate contará com a participação especial da atriz e diretora Grace Passô.

Os demais convidados e as datas de inscrição para esses dois debates serão divulgados em breve.