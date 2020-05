A Spcine Play disponibiliza, a partir de 14 de maio, o média-metragem “Vaga Carne”, dirigido por Grace Passô e Ricardo Alves Jr. Primeiro título lançado na Spcine Play antes de entrar em cartaz nos cinemas, a produção ganha pré-estreia gratuita na plataforma por 30 dias ou até atingir 2 mil visualizações. A produção tem previsão de estreia nas salas de cinema do Brasil pela distribuidora Embaúba Filmes.

“Vaga Carne” é uma transcrição para as telas do monólogo teatral homônimo, também interpretado por Grace Passô. O filme foi escolhido para a sessão de abertura da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes e foi exibido na mostra Forum Expanded, durante a 70ª edição do Festival de Berlim.

Na obra, uma mulher (Grace Passô), sem saber como se mover no mundo, tem o corpo invadido por uma voz. Tentando refletir sobre esse corpo, a voz ensaia como movê-lo. A produção tem uma abrangente questão social dentro do atual contexto brasileiro, com termos e ideias que rondam as reflexões sobre a nossa sociedade.