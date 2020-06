Nesta quinta-feira (25/06), às 17h, os organizadores do Fest Aruanda realizam uma live de cinema com a jornalista e crítica de cinema da Revista de CINEMA, Maria do Rosário Caetano, que será homenageada na 15ª edição do festival, e com o jornalista e diretor executivo do festival, Lúcio Vilar. Na live, eles vão conversar sobre o panorama atual dos festivais de cinemas brasileiros com o isolamento social, os novos formatos e os que foram adiados. Claro que na conversa vamos saber um pouco do futuro do cinema no contexto pós-pandemia e repertório do cinema mundial.

Em comemoração à 15ª edição do Fest Aruanda, que este ano será realizado de 3 a 10 de dezembro, em João Pessoa, os preparativos começaram mais cedo. No mês de junho, os produtores do festival iniciaram uma série de lives sobre cinema no perfil do Instagram oficial do Fest Aruanda e estão retomando a produção do podcast “Aruanda No Ar” nas principais plataformas de streaming.

Introduzido ano passado, o podcast do festival é produzido por alunos do projeto extensão da UFPB “Aruandando no Campus”, no qual alunos de Comunicação realizam ações para promover o Fest Aruanda dentro da Universidade. Para a nova temporada do “Aruanda No Ar”, estão programados episódios para abordar assuntos, como o panorama do festival e o audiovisual local e mundial, além de entrevistas com convidados especiais, e a novidade: terá também uma janela internacional em parceria com a Universidade Lusófona, maior universidade privada portuguesa com sede em Lisboa.