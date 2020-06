Entre 30 de junho e 5 de julho, o Festival de Finos Filmes leva seis debates ao canal de YouTube do Museu da Imagem e do Som – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O debate de abertura, a partir de dois curtas brasileiros, reunirá Ana Maria Gonçalves e Lázaro Ramos.

Todos os debates acontecerão no canal de YouTube do MIS – Museu de Imagem e do Som de São Paulo. (youtube.com/missaopaulo). Os filmes nos quais os debates se baseiam estarão disponíveis no streaming Spcine Play (https://www.spcineplay.com.br) a partir de 25/6.

O festival, criado e dirigido pelo cineasta Felipe Poroger, terá curtas-metragens como pontos de partida para debates sobre política, cultura, identidade, filosofia e outros. Em seis dias de festival, serão seis debates (um por dia).

Ana Maria Gonçalves, Lázaro Ramos, Isabela Reis, Alice Marcone, Dina Alves, Helena Ignez, Sarah Oliveira, Eliane Caffé, Eugênio Bucci, Sthefany de Paula, Yasmin Santos, Christiane Jatahy, Silvana Bahia, Rita Mattar, João Paulo Miranda, Laís Bodanzky, Pastor Henrique Vieira são alguns dos nomes confirmados para debates.

Cada debate será vinculado a uma instituição que precise de doações. Os internautas serão incentivados a fazer uma doação diretamente na conta deles. Como são seis debates, o festival fará parceria, portanto, com seis instituições. Será um festival de cinema beneficente.

Nessa edição, o Festival de Finos Filmes inaugura o Atelier Finos Filmes. Cinco curta-metragistas – Camila Kater, Gabriel Pereira, Bruno Moreschi, Rafaela Camelo e William de Oliveira – foram selecionados para participar de um ateliê durante o festival, com a presença de produtores e diretores renomados, que possam orientá-los na realização de seu próximo projeto audiovisual. Os cinco participarão de encontros virtuais, privados, com profissionais da área. Dos seis debates previstos no festival, um deles será sobre cinema e assinado pelo Ateliê: João Paulo Miranda, diretor de “Casa de Antiguidades”, selecionado para a Competição Oficial de Cannes 2020, conversa com a presidente da Spcine, Laís Bodanzky, sobre a situação atual do cinema brasileiro.

A seleção do VII Festival de Finos Filmes é composta por 13 curtas-metragens, escolhidos dentre mais de 200 enviados durante período de inscrição. Todos os filmes estarão disponíveis no Spcine Play a partir de 25/06. Dentre os escolhidos, curtas de São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais e Distrito Federal.

Os debates e filmes são:

30/6, 20h, terça - Ana Maria Gonçalves e Lázaro Ramos, com mediação de Isabela Reis. Debate a partir dos filmes “Sem Asas” (Renata Martins) e “A Morte Branca do Feiticeiro Negro” (Rodrigo Ribeiro).

1/7, 18h, quarta - Dina Alves, Helena Ignez e Alice Marcone, com mediação de Sarah Oliveira. As quatro falam sobre corpo e liberdade, a partir dos filmes “Carne” (Camila Kater), “Liberdade é uma Palavra” (Stephanie Ricci) e “Bonde” (Asaph Luccas).

2/7, 18h, quinta- Eliane Caffé, Eugênio Bucci e Sthefany de Paula, com mediação de Yasmin Santos. Falam sobre produção de imagens e filmes como instrumento de resistência, a partir de “Imagens de um Sonho” (Leandro Olímpio) e “Conte Isso Àqueles que Dizem que Fomos Derrotados” (Aiano Bemfica, Camila Bastos, Cristiano Araújo, Pedro Maia de Brito).

3/7, 18h, sexta - Christiane Jatahy e Silvana Bahia, com mediação de Rita Mattar, discutem arte, memória e tecnologia a partir do filmes “Recoding Art” (Bruno Moreschi, Gabriel Pereira), “Luis Humberto: O Olhar Possível” (Mariana Costa, Rafael Lobo) e “Sangro”(Tiago Minamisawa, Bruno Castro e Guto BR).

4/7, 15h, sábado – Dia dedicado ao Cinema Brasileiro – Debate com João Paulo Miranda, diretor de “Casa de Antiguidades”, selecionado para a Competição Oficial de Cannes 2020. Mediação da presidente da Spcine, Laís Bodanzky. Os dois falam sobre o filme de João e a situação do cinema brasileiro atual. Convidados surpresa, ligados ao cinema nacional, aparecerão nessa live.

5/7, domingo, (horário a confirmar) – Pastor Henrique Vieira fala sobre tempo e política, a partir dos filmes “Aos Cuidados Dela” (Marcos Yoshi), “Baile” (Cintia Domit Bittar) e “Guaxuma” (Nara Normande). Mediação de Felipe Poroger.