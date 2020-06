A 13ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival será on-line. Para a realização do LABRFF 2020 a direção do festival firmou parceria com uma plataforma inovadora no mercado, desenvolvida exclusivamente para dar suporte aos festivais de cinema em todo o mundo.

O evento também vai abrigar mais uma edição do festival de videoclipes fundado no ano passado dentro do LABRFF, o Los Angeles Latin Music Video Festival (LAMV).

As inscrições para o LABRFF e para o LAMV começam nesta quinta-feira, 4 de junho, no FilmFreeway. Podem participar da Seleção Oficial 2020 filmes produzidos a partir de 2018 e que não tenham estreado nos Estados Unidos. Além das produções feitas no Brasil, o LABRFF também aceita filmes feitos por brasileiros que residem no exterior ou filmes que tenham talentos brasileiros envolvidos na produção. Este ano o festival também terá uma competição internacional de curtas, abrindo espaço para filmes produzidos em qualquer lugar do planeta.

O evento ocorrerá entre os dias 21 e 25 de outubro. Outras novidades sobre a 13ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival serão anunciadas em breve.