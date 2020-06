O ator Thalles Cabral e o jornalista Silvio Essinger estarão presentes na live da Lança Filmes para falar de “Yonlu”, premiado filme de Hique Montanari. Os dois vão conversar na próxima quarta-feira (3 de junho), às 19h30, pelo Instagram da Lança Filmes e de Thalles Cabral.

Baseado na história real de um garoto de 16 anos que, com a ajuda da internet, conquistou o mundo com seu talento para a música e para a arte. Fluente em cinco idiomas, Yonlu tinha uma rede de amigos virtuais em todos os continentes. Ninguém desconfiava, contudo, que ele também participava de um fórum de potenciais suicidas.

“Yonlu” participou de mais de dez festivais nacionais e internacionais e conquistou mais de dez prêmios incluindo Melhor Filme da Abraccine na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O longa está disponível das plataformas Net Now, Youtube, Google Play, Oi Play, Itunes, Telecine Play e Canal Brasil Play.

A transmissão marca a estreia do Lança Conversa, um projeto da distribuidora que tem como objetivo discutir seus filmes os associando com temas atuais como saúde mental, música, política, democracia, feminismo, globalização, direitos LGBTQI+, entre outros.

As próximas lives serão dia 10/06, com “Epidemia de Cores”, 17/06, com “Disforia”, e 24/06, para falar sobre “Entre-Laços”. Todas serão transmitidas às 19h30 no Instagram da Lança Filmes e dos convidados.