Pela primeira vez, a distribuidora Vitrine Filmes – parceira do BrLab desde a primeira edição – entregará o Prêmio Vitrine Filmes – Programa Novos Clássicos do Cinema Brasileiro, que consiste no investimento de R$400 mil como Start Money em um projeto brasileiro ou estrangeiro coproduzido com o Brasil. Também são oferecidos o Prêmio Desenvolvimento Vitrine Filmes no valor de R$110 mil e o Prêmio Desenvolvimento Globo Filmes também no valor de R$110 mil. O Projeto Paradiso, que também patrocina parte das atividades do BrLab, oferece o Prêmio Incubadora Paradiso no valor de R$30 mil para um(a) do(a)s roteiristas de projetos brasileiros.

Além dos prêmios de desenvolvimento e produção, o laboratório também reúne prêmios de distribuição, o Prêmio Aquisição Vitrine Filmes, destinado à projetos estrangeiros para distribuição em território brasileiro; prêmios de participação em residências e eventos internacionais, como a PopUp Residency na Bratislava, o Torino FIlm Lab na Itália e o Cinéma en Développement de Toulouse na França; e prêmios de assessoria jurídica com a Cesnik, Quintino & Salinas Advogados e e assessoria de produção com a C/as4atro.

Nesta décima edição do evento, além da realização do workshop principal para projetos em desenvolvimentos, o BrLab promoverá a terceira edição do 3 Puertos Montagem – BrLab, um workshop de montagem para obras já filmadas, realizado com a plataforma internacional 3 PUERTOS CINE, e a terceira edição de um pioneiro Workshop em Estratégias de Audiência para projetos em fase de desenvolvimento da Incubadora Paradiso, atividade organizada em parceria com o Projeto Paradiso. Já com foco no treinamento de profissionais de distribuição, programação e marketing o evento recebe novamente o São Paulo Locarno Industry Academy, organizado em parceria com o festival suíço e apoio do Programa Ibermedia.

Além dos workshops, o evento também promoverá, como todos os anos, uma programação especial aberta ao público que reúne com diversos debates, palestras e máster classes (neste ano exclusivamente através de streaming) que são parte do BrPlot – Encontro de Roteiristas, programação cujo conteúdo é focado em questões do roteiro e da narrativa audiovisual e do REACH – Encontro Internacional Sobre Audiência, um seminário Internacional que traz discussões com foco maior na etapa de comercialização e distribuição, mas que busca refletir como um melhor entendimento da audiência pode impactar positivamente toda a cadeia de produção audiovisual.