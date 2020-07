A Universidade do Vale do Itajaí (Univali) abriu as inscrições para a 9ª edição do Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada. O evento, que neste ano será online, ocorre entre os dias 10 e 15 de agosto, no ambiente virtual Blackboard e no site da organização. O festival é organizado pelo curso de Produção Audiovisual, vinculado à Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, e tem como objetivo socializar as produções audiovisuais realizadas por acadêmicos da área.

Nesta edição, serão aceitos filmes produzidos a partir de 2018. A programação também apresenta palestras online e oficinas com profissionais do cenário nacional, como Allan Deberton, diretor e roteirista de Pacarrete, filme vencedor do Festival de Cinema de Gramado 2019; o videomaker Daniel Cajal; e a Café Maestro, produtora audiovisual e cultural.

A Mostra Regional Aberta, categoria inédita que permite a participação de profissionais ou amadores da região do Vale do Itajaí que não sejam acadêmicos de cinema ou audiovisual no momento de produção da obra, também integra as atividades.

Os filmes podem ser inscritos até o dia 26 de julho, no site www.tainhadourada.46graus.com. A premiação contemplará as obras com as categorias de melhor áudio, documentário, ficção, edição, animação, fotografia, roteiro, direção e direção de arte, por votação de uma equipe de jurados.

As produções também concorrem ao Prêmio do Público Tainha Dourada 2020, concedido por votação online dos espectadores. Para receber o certificado de participação da Universidade, a inscrição deve ser efetuada no endereço https://www.univali.br/eventos/comunidade-arte-cultura-e-musica/Paginas/evento4026.aspx.

Mais informações, através do email denisef@univali.br, com a coordenadora do curso de Produção Audiovisual.