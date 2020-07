Industry Academy é um programa de formação intensiva, cujo objetivo é capacitar e apoiar jovens profissionais que trabalham nas áreas de distribuição (tradicional ou online), vendas, marketing, exibição e programação, para que compreendam melhor e, assim, possam enfrentar os desafios da indústria audiovisual independente, não só latino-americana, como mundial.

Este ano, serão duas sessões do Industry Academy destinadas a profissionais ibero-americanos: São Paulo Industry Academy, dentro do BrLab (Brasil), de 11 a 19 de novembro, e Chile-Industry Academy, dentro do Australab (Chile), de 10 a 18 de dezembro.

A seleção dos participantes será realizada por uma convocatória comum às duas atividades, podendo marcar uma preferência de datas, mas caberá à equipe do Industry Academy definir para qual será selecionado de acordo com as vagas, portanto o ideal é ter disponibilidade em ambos os períodos. Caso haja indisponibilidade em um deles, pedimos que nos indiquem, mas isso pode reduzir a possibilidade de seleção.

A convocatória está aberta até 17 de agosto e os resultados serão divulgados no dia 7 de setembro. Podem inscrever-se profissionais de menos de 40 anos, com um mínimo de 2 anos de experiência profissional nas áreas de vendas, marketing, distribuição, exibição e programação – com bom nível de inglês e espanhol (falado e escrito).

Lembramos que esta formação não é para produtores ou diretores que desejam entender o mundo da circulação de filmes, mas sim para profissionais que já iniciaram um trabalho nesta parte da cadeia.

Para se inscrever é necessário preencher o formulário neste link, no qual deve ser anexados os seguintes materiais: CV, Carta de motivação (em inglês ou espanhol), Foto e Passaporte.

Cada workshop oferecerá a um grupo de 10 participantes da Ibero-América sessões com tutores profissionais internacionais de ampla trajetória no âmbito da circulação de cinema independente, assim como a oportunidade de encontro com outros profissionais da indústria audiovisual que estarão presentes em atividades desenvolvidas por BrLab e Australab.

Serão 20 participantes no total que aproveitarão as atividades das Academy online. Enquanto não voltamos à edição presencial, parece-nos importante compartilhar com a nossa comunidade de ex-participantes das Academys da região e de todo o mundo o acesso a alguns conteúdos.