"Portuñol", de Thais Fernandes

Mais de 110 anos separam a exibição do primeiro filme gaúcho de ficção, o curta Ranchindo do Sertão, de 2020. Realizado pelo produtor e exibidor cinematográfico Eduardo Hirtz, a obra foi exibida publicamente pela primeira vez em 1909. Em um século, o cinema produzido no Rio Grande do Sul cresceu, se fortaleceu, formou e revelou muitos talentos, e ganhou projeção nacional como importante polo do audiovisual brasileiro.

Em 2019, o Festival de Cinema de Gramado transformou a mostra de Longa-metragens Gaúchos (LMG) em mostra competitiva, que premia, entre cinco títulos selecionados, o Melhor Filme. O vencedor recebe o cobiçado Kikito e um prêmio de R$ 5 mil. Este ano, a seleção reúne ficção científica, documentários, romance e comédia e dá a dimensão da diversidade de gêneros e estilos produzidos no Estado. Os longas gaúchos serão exibidos por streaming entre os dias 19 e 23 de setembro. Para assistir, é preciso ser assinante de TV cujo pacote contemple o Canal Brasil, e acessar https://globosatplay.globo.com/c/canal-brasil.

Confira os longas-metragens gaúchos selecionados:

Contos do Amanhã - Porto Alegre

85’ - Ficção Científica

Direção: Pedro de Lima Marques

Sinopse: Em 2165, o sequestro de Michele coloca a cidade-estado Porto 01, o último reduto da civilização humana, em estado de guerra. O problema é que para salvar a Porto 01 será preciso contar com a ajuda de Jefferson, um estudante do ensino médio que vive em 1999.

Deborah! O Ato da Casa - Santa Maria

94’53 – Documentário

Direção: Luiz Alberto Cassol

Sinopse: Durante a quarentena, por meio de uma tela, pela rede, velocidades diferentes, casas diferentes, olhos e mãos refletem a vida, a obra e as criações da atriz e diretora Deborah Finocchiaro. Por isso, no isolamento, novas narrativas e encontros.

Portuñol - Porto Alegre

70’ – Documentário

Direção: Thais Fernandes

Sinopse: A língua que nasce da intersecção de culturas é pretexto para falar da gênese da América Latina. Um filme de estrada que no trajeto não busca uma resposta, mas sim romper todas as possíveis certezas do que significa existir nas bordas de definições culturais.

Ten-Love - Porto Alegre

84’ – Romance/Thriller

Direção: Bruno de Oliveira

Sinopse: Após um assalto nas ruas de Porto Alegre, Georgia e Bruno terão suas vidas entrelaçadas por um jogo de tênis orquestrado pelo misterioso Joalheiro.

Trapaça - Porto Alegre

137’-46 – Comédia

Direção: Luke Schatzmann

Sinopse: Em época de recessão, cinco amigos precisam entrar em uma cooperativa na esperança de não perder o emprego. O que eles não esperavam é que tomariam um golpe e, além de perderem o emprego, perderiam todas as suas economias. O que eles poderiam fazer para darem o troco e conseguiram vingança?”

Inscrições para o Conexões Gramado Film Market iniciam dia 1º de setembro

Entre os dias 19 e 26 de setembro, o espaço do Festival de Gramado dedicado ao mercado acontecerá de forma virtual e será transmitido pelos canais digitais do festival, entre 13h e 14h. A 4ª edição do Conexões Gramado Film Market contará com o HUB Universidades, em sinergia com as edições sul e nacional do Forcine – Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual. Estarão presentes na programação, ainda, as tradicionais rodadas de negócios e a Mostra Universitária que, este ano, reunirá produções audiovisuais que abordam a diversidade.

As inscrições para as atividades, com vagas limitadas, iniciam no dia 1º de setembro e podem ser feitas pelo site http://www.festivaldegramado.net. A programação completa será divulgada em breve.