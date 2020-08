Estão abertas, até o dia 2 de setembro, as inscrições para o Passaporte Acesso Livre do 9º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, que permitirá ao público acesso à programação. Com a pandemia de Covid-19 e o isolamento social, foi preciso pensar em um novo formato para o festival, com sessões virtuais. Se esta mudança é negativa pelo lado da ausência física, do outro encontra a possibilidade de todo o Brasil conhecer os filmes e o próprio Olhar de Cinema.

As inscrições para o Passaporte Acesso Livre podem ser feitas em formulário no site www.olhardecinema.com.br. Com vagas limitadas, os cadastros serão submetidos a um processo de seleção que observará a diversidade, tendo como foco a participação de pessoas de diferentes regiões e realidades sociais.

Os selecionados terão acesso a 2 ingressos gratuitos por dia para os filmes da nossa programação. Quem não tiver o passaporte, ou mesmo queira assistir mais de dois filmes por dia, poderá adquirir os ingressos para as sessões online do festival por R$5,00/filme.

Os passaportes são disponibilizados exclusivamente para o público do festival e seu uso é restrito ao território brasileiro. Para realizadores, críticos, voluntários e convidados em geral, o processo de credenciamento é outro. O credenciamento de imprensa acontecerá entre os dias 14 e 21 de setembro de 2020.