Filmagens de "Moscow" © Daniel Trento

Moscow é um filme que acontece em um universo atemporal, onde a protagonista Val é interpretada por Thaila Ayala. Com um roteiro original, escrito e dirigido por Mess Santos, o filme traz um estilo completamente novo para o mercado nacional.

Gravado em 12 dias, um tempo recorde e inédito para um longa-metragem de grande produção, o elenco é composto por Werner Schünemann, Jennifer Nascimento, Bruno Fagundes, Micael e a cantora Ludmilla. A produção musical ficou a cargo de FTampa e a trilha sonora original, interpretada por Jennifer Nascimento e Raquel Lledó.

O filme teve sua concepção baseada em um modelo de negócios ousado e totalmente financiado por investidores privados. As gravações foram feitas em São Paulo com procedimentos excepcionais, devido aos protocolos seguidos para garantir a saúde de todo o elenco e da equipe durante as filmagens. A equipe contou com um médico como consultor e um time especializado no local para garantir que todas as medidas estavam sendo seguidas corretamente para a segurança de todos.

Parte da preparação de elenco foi feita a distância, usando ferramentas virtuais. Em seguida, todo o elenco e equipe foram testados e ficaram isolados até a data das preparações e ensaios presenciais, que seguiram também regras de distanciamento social.

Para se manter dentro das normas e protocolos atuais, a produção inovou novamente ao reduzir o número de figurantes, utilizando manequins em algumas cenas, garantindo assim o mínimo de pessoas possível no set de filmagem.

Moscow, primeiro longa da produtora Movie 3 Filmes, ainda não tem data de estreia, e segue em fase de produção até o fim de outubro.