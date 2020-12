Nesta sexta-feira, 11 de dezembro, “Bacurau”, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, será tema de análise de Hermes Leal, PhD em Narrativa de Ficção e criador do método teórico Screenwriter Online, baseado na Semiótica das Paixões, para desenvolver narrativas e personagens, em live que acontecerá via Zoom, às 19h.

O autor irá desvendar a estrutura narrativa do roteiro do filme, escrito por Kleber Mendonça: o arco da história em três atos; os pontos de virada; o esquema da surpresa, um dos fundamentos de sua teoria e que está presente no final do filme; as paixões que afetam e movem os personagens; além de questões culturais da obra.

Para participar, é necessário inscrever-se previamente para receber o link de acesso a sala online do Zoom. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui. Há um limite de 100 vagas.

Após a live de Hermes Leal, às 21h45, o Canal Brasil exibe o 2º episódio do programa “Choque de Cultura”, onde “Bacurau” será discutido por seus comentaristas, Rogerinho (Caíto Mainier), Maurílio (Raul Chequer), Renan (Daniel Furlan) e Julinho da Van (Leandro Ramos), que irão falar sobre a atuação de Sonia Braga, os atores estrangeiros, a participação de Juliano Dornelles na direção da obra e a relevância do longa em um contexto de desvalorização do cinema nacional.