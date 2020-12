© Daniel Chiacos

Lulli, o novo filme da atriz Larissa Manoela, em parceria com a Netflix, concluiu as filmagens esta semana. Rodado no Rio de Janeiro, o projeto ainda conta com Vinicius Redd (Diego), Sergio Malheiros (Julio), Amanda de Godoi (Vanessa), Yara Charry (Elena), Nicolas Ahnert (Ricardo), Paula Possani (Paola), entre outros, no elenco.

Lulli é uma ambiciosa estudante de Medicina que deseja ser a melhor cirurgiã do mundo, não deixando nada, nem ninguém atrapalhar seus sonhos, nem mesmo o seu recém-ex-namorado. Mas o seu mundo vira de cabeça para baixo, quando ela é eletrocutada por um aparelho de ressonância magnética e começa a ouvir pensamentos alheios. Agora, a jovem, que até então era incapaz de ouvir as pessoas ao seu redor, precisará aprender a lidar com as maravilhas e os perigos de saber o que os outros estão pensando.

Lulli tem direção de César Rodrigues (Modo Avião) e roteiro é assinado por Renato Fagundes e Thalita Rebouças. O longa é uma produção de A Fábrica para a Netflix e tem estreia prevista para 2021.