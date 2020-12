© Daniel Chiacos

Temporada de Verão, nova série original Netflix produzida no Brasil, tem o Hotel Maresia, em uma ilha paradisíaca, como cenário. É lá que a destemida Catarina (Giovanna Lancellotti), a perspicaz e irreverente Yasmin (Gabz), o sonhador Diego (Jorge López) e o veterano do staff, Miguel (André Luiz Frambach), se conhecem enquanto encaram um verão trabalhando no resort de luxo.

A série também trata de temas, como crescimento pessoal, abismo social, novas experiências, entre outros. Neste lugar exuberante, os jovens membros do staff farão descobertas sobre o mundo e sobre si mesmos. E, se antes eram desconhecidos, logo se transformarão em uma verdadeira família. Definitivamente, quem passa pelo Hotel Maresia não sai da mesma forma que entrou.

Temporada de Verão, dirigida por Isabel Valiante e Caroline Fioratti, também conta com Giovanna Rispoli (Helena), Maicon Rodrigues (Conrado), Cynthia Senek (Marília), Felipe Rocha (Maresia), Léo Bittencourt (Rodrigo) e Mayana Neiva (Vilma), no elenco. A série é uma produção Boutique Filmes, em coprodução com a Ocean Filmes para a Netflix e tem suas gravações realizadas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, e na capital paulista.