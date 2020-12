O longa conta a história de Marcelo, um vaqueiro que tem sua vida transformada após ser vítima de um grande assalto a gado na fazenda onde trabalhava. Com a ajuda de sua irmã e amigos, Marcelo se reconstrói para realizar o seu maior sonho: o desafio de se tornar um grande narrador de rodeios.

“Querência”, de Helvécio Marins Jr., que estreia em 17 de dezembro, com distribuição da Vitrine Filmes, foi rodado na região de Unaí, Minas Gerais. O filme estreou mundialmente no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Além de Berlim, “Querência” já passou pelos festivais New Horizonts Festival (Polônia), Festival de Cinema Latino-americano de Toulouse (França), IndieLisboa (Portugal) e Festival Internacional de Cinema Jeonju (Coreia do Sul), sendo neste último vencedor de Melhor Filme. A produção é da Muiraquitã Filmes, Canabrava Filmes, em coprodução com VideoFilmes e Autentika Films.