Tradicionalmente realizado no segundo semestre, o ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual acontece mais cedo este ano: a quinta edição do evento ocorrerá de 16 a 21 de março. Assim como em 2020, o formato será exclusivamente virtual, em razão da pandemia. Com isso, os roteiristas poderão participar, a distância, das diferentes atividades previstas na programação – concurso de roteiros de curta-metragem, encontro de negócios, laboratório de projetos de série, mostra competitiva de curta-metragem e seminário.

O regulamento e as inscrições para o concurso, o encontro, o laboratório e a mostra estão abertas, no site rotafestival.com, até o dia 3 de fevereiro. Este ano, as inscrições para todas as modalidades são gratuitas.

Haverá premiação no valor de R$ 1 mil para cada vencedor no concurso (Melhor Roteiro), na mostra (Melhor Roteiro de Ficção e Melhor Roteiro de Documentário pelo Júri Oficial) e no laboratório (Melhor Pitching do Júri Oficial). Além disso, parcerias para outras premiações estão sendo firmadas pelos organizadores do festival.

Uma novidade desta edição é que também será preciso se inscrever para assistir às palestras, mesas-redondas e entrevista do seminário. O conteúdo será gratuito, como toda a programação do V ROTA, mas haverá um limite de participantes para acompanhar a transmissão da atividade pela plataforma Zoom. Os convidados e temas dos painéis serão divulgados em breve.

O público de casa terá acesso aos debates, transmidos gratuitamente via Facebook e YouTube, e poderá participar da edição elegendo seus favoritos em duas competições. Além da avaliação feita por um júri profissional, haverá votação popular para os curtas da mostra, que ficarão disponíveis no site do evento, e os pitchings dos finalistas do laboratório de projetos de série, que poderão ser acompanhados em tempo real pelas redes sociais.

Em 2021, o ROTA será antecipado por ter sido contemplado em edital da Lei Aldir Blanc, que estabelece ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia. Idealizado em 2017 por Gabriela Liuzzi Dalmasso, Carla Perozzo e Evandro Melo, o evento cresce a cada ano e vem se consagrando como um espaço de congregação entre profissionais e o mercado audiovisual.

Nesses cinco anos dedicados à valorização da profissão de roteirista, o interesse pelo festival vem aumentando: foram quase 200 inscritos em 2017 e 1.339 em 2020, com candidatos de 24 estados brasileiros.