Até o dia 14 de fevereiro, estão abertas inscrições para o 1º na Quebrada Festival de Cinema. Serão três mostras competitivas em curtas-metragens mostrando universos de jovens, mulheres e LGBTQI+, que moram na periferia ou ocupações centrais da cidade de São Paulo. Os filmes inscritos devem ter duração máxima de 25 minutos, ter sido finalizados após janeiro de 2017, em qualquer formato, gênero e classificação. As inscrições gratuitas podem ser realizadas no site https://filmfreeway.com/NAQUEBRADA-FestivaldeCinema.

Serão três categorias: Mostra Manas, Monas e Manos, feitas respectivamente por cineastas mulheres, LGBTQI+ e jovens, todos retratando as diferentes realidades da vida na periferia da cidade de São Paulo.

Com curadoria de Monica Trigo, o 1º na Quebrada Festival de Cinema acontece de 1 a 7 de março e será transmitido na plataforma Spcine Play – https://www.spcineplay.com.br. Também haverá debates e bate-papos nas redes sociais do festival.

O festival contará com um júri técnico composto por três profissionais do audiovisual para escolher os melhores filmes por categoria: Mostra Manos, Mostra Minas e Mostra Monas. Entre eles, o ator Francisco Gaspar que, entre outros prêmios, recebeu o Kikito no Festival de Gramado; a jornalista Ana Paula Nogueira, com passagens pelos jornais O Estado de SP, Gazeta Mercantil e a agência de notícias internacional Reuters. Ana também é diretora de audiovisual, em especial documentários voltados para a temática feminina/feminista. Além de Paula Ferreira, produtora, apresentadora e atriz. Uma das personalidades de grande influência na militância LGBTQI+.

A divulgação do resultado da premiação acontecerá em uma live, no encerramento do festival. O filme vencedor de cada mostra ganhará o Troféu Perifa. A escolha do melhor filme das três categorias será feita por votação popular.

O 1º na Quebrada Festival de Cinema tem patrocínio da Spcine, da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de São Paulo.