A construção de uma relação que atravessa gerações com a cidade de Salvador como pano de fundo é a trama central de “Guerra de Algodão”, terceiro longa de Marília Hughes Guerreiro e Cláudio Marques, que está disponível na Netflix a partir desta segunda-feira, dia 18. No longa, Dora (Dora Goritzki), 13 anos, e Maria (Thaia Perez), 70, são, respectivamente, neta e avó que praticamente não se conhecem e se veem obrigadas a conviver depois que a adolescente vai passar férias na Bahia com a matriarca.

Na trama, enquanto tenta a todo custo voltar para Alemanha, onde vive desde criança, Dora descobre que tem muito mais em comum com Maria do que imagina e que o afastamento da avó é fruto das escolhas consideradas “modernas” feitas tempos atrás.