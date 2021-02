Expandir a presença feminina no audiovisual, no intuito de transformar as estatísticas de desfavorecimento de mulheres na ocupação de áreas técnicas da produção nacional e local. É a partir deste mote que o emCINE Online #mulheresnoset será realizado no mês de março, com quatro oficinas online e gratuitas voltadas, exclusivamente, para a capacitação de mulheres (cis e trans). O projeto apresenta formações em Produção de Arte, Figurino, Assistência de Câmera e Técnicas de Som, com carga horária de 15h cada. As aulas, ao vivo, serão realizadas entre os dias 1º e 26 de março.

Ministradas por mulheres com reconhecida trajetória profissional no setor audiovisual, as oficinas serão ministradas por: Camila Ribeiro (Produção de Arte), Diana Moreira (Figurino), Fabíola Silva (Assistência de Câmera) e Marise Urbano (Técnicas de Som).

Além das oficinas, o evento também promoverá quatro lives “uma hora de trELA”, trazendo reflexões sobre os temas ligados aos cursos, entre os dias 9 a 12 de fevereiro. Com a mediação de Sofia Federico, da Benditas Projetos Criativos, os encontros online contarão com as presenças das ministrantes dos cursos e de profissionais convidadas: Iomana Rocha (PB/PE), Liz Riscado (BA/SP), Marina Mapurunga (CE/BA) e Rimenna Procópio (MG). As conversas acontecerão no canal do Youtube da Benditas Projetos Criativos.

As inscrições podem ser feitas de 1º a 19 de fevereiro, através do preenchimento de formulário disponível no site www.benditas.art.br/emcine. As candidatas passarão por uma seleção, e as contempladas serão comunicadas por e-mail. A frequência de 75% nas aulas garantirá emissão de certificado. Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas por oficina, alcançando um total de 160 mulheres.

Poderão se inscrever estudantes ou profissionais de qualquer área, interessadas em conhecer ou aprofundar conhecimentos em setores técnicos do audiovisual. A idade mínima para participação é de 18 anos. O programa é voltado exclusivamente para mulheres residentes na Bahia, com prioridade para o interior e/ou em região de vulnerabilidade social ou baixo IDH.

As quatro oficinas preveem uma imersão teórica e atividades práticas, com um momento inicial para a exploração de conceitos, e outro com estudos de caso e exercícios que colocam a mão na massa. São elas:

Produção de arte

Com o objetivo de colocar em prática e discutir as etapas da execução de um projeto de arte, indo da pré-produção até a desprodução, a oficina será realizada entre 1º e 5 de março, sob o comando de Camila Ribeiro. As aulas vão passear por uma série de tópicos, como administração de um orçamento, criação de cronograma de trabalho, previsão e contratação de mão de obra especializada, pesquisa de rua de materiais, coordenação de logística da arte, prestação de contas, entre outros temas.

Figurino

Os encontros online da oficina, com a figurinista Diana Moreira, acontecerão entre os dias 8 e 12 de março. A proposta desta formação é detalhar o processo criativo para a criação de figurino para cinema e televisão. A criação de narrativas da imagem, através do olhar artístico do figurinista. Além disso, as aulas vão abordar como o figurino ajuda na construção dos personagens, e discutir sobre o diálogo com a direção de arte e outros setores envolvidos numa obra audiovisual.

Assistência de Câmera

De 15 a 19 de março, Fabíola Silva ministra aulas voltadas para mulheres que desejam entender o universo da assistência de câmera, aprimorar suas habilidades com captação de imagens e atualizar seus conhecimentos sobre equipamentos e tecnologias deste processo. Os encontros desdobrarão especificidades da função, a dinâmica de trabalho e a responsabilidade de cada membro da equipe de fotografia num set de filmagem.

Técnicas de Som

Marise Urbano será a responsável por conduzir a oficina que será realizada entre os dias 22 e 26 de março. Divididos em dois blocos, os encontros online, inicialmente, serão teóricos, com exposição discursiva e formativa, a partir da percepção da escuta.

Em seguida, o segundo bloco será prático, com reconhecimento dos equipamentos básicos para realização do trabalho de som direto em produções cinematográficas de baixo orçamento e exercícios práticos individuais e/ou grupo.