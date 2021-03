O Núcleo de Produção Digital Isabel Auler, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da UFT – Universidade Federal do Tocantins (Proex), tornou público o Edital de Chamamento Público para a participação de alunos em Oficinas de Capacitação em Audiovisual. O Edital objetiva desenvolver ações de capacitação em audiovisual, promover oficinas de capacitação para cinegrafistas, editores de áudio, editores de vídeo, técnicos de audiovisual, produtores, roteiristas e demais interessados em produção audiovisual.

Serão realizadas oficinas nas áreas de captação de áudio, captação de vídeo, iluminação, edição, roteiro e direção, e disponibilizadas um total de até 100 vagas, distribuídas entre as oficinas. As inscrições são gratuitas e vão até 18 de março, através do formulário eletrônico disponível no link http://bit.ly/oficinadeaudiovisualuft.

O edital é voltado à participação de profissionais que atuem na área do audiovisual (cinegrafistas, editores de áudio, editores de vídeo, técnicos de audiovisual, produtores de audiovisual, roteiristas) com experiência comprovada através de certificados, material gráfico de eventos, publicações em jornais, revistas ou similares.