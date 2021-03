“Por Onde Anda Makunaíma?”, vencedor da Mostra Oficial de Longa-Metragem do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2020, estreia na TV, no dia 18 de março, às 22h20, com exclusividade no canal Curta!. O filme do diretor Rodrigo Séllos relembra o célebre anti-herói de Mário de Andrade, conhecido por metaforizar o povo brasileiro, em um resgate histórico e cultural.

O documentário não se concentra apenas na encarnação modernista desse personagem. Séllos, que também atua como montador no longa, conduz o espectador ao seu mito de origem (em que “Makunaíma” é grafado com a letra k), registrado nos escritos do etnólogo alemão Koch-Grünberg, feitos em 1910, durante a convivência com povos indígenas da tríplice fronteira Brasil-Venezuela-Guiana. Após a rapsódia modernista, o personagem passa por representações no cinema e no teatro, até chegar à contemporaneidade com a pergunta: se fosse revisto hoje, por onde andaria Macunaíma?

Com depoimentos em três diferentes línguas — português, espanhol e inglês — e em três diferentes linguagens — oral, escrita e audiovisual —, o filme sai em busca de ilustrar um pouco do multiculturalismo brasileiro, através de um “molho” de diferentes vozes e olhares acerca desse personagem. Entre os depoentes, estão os atores Paulo José e Joana Fomm, que são convidados a assistir novamente ao filme “Macunaíma”, de Joaquim Pedro de Andrade — um clássico do Cinema Novo no qual ambos atuaram, em 1969.

Em uma mistura antropofágica — tal qual fariam os nossos modernistas —, o filme conecta diversos pontos de vista e une cinema, culturas popular e erudita, política, literatura e pesquisa acadêmica. O longa também tem uma relação antropofágica com os vários tipos de imagem dos quais se utiliza: takes aéreos de paisagens naturais e urbanas, entrevistas, cenas cotidianas em aldeias indígenas e em grandes cidades, fotografias, vídeos antigos, além de trechos de peças de teatro e de produções cinematográficas.

Séllos mescla, ainda, a linguagem documental e ficcional, quando transforma o próprio Mario de Andrade em uma espécie de narrador-personagem: “Eu copiei o Brasil, ao menos naquela parte que me interessava satirizar o Brasil por meio dele mesmo”, revela o escritor através da interpretação vocal do ator Pascoal da Conceição.

“Por Onde Anda Makunaíma?” é uma produção da Platô Filmes com coprodução da Boulevard Filmes, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual.