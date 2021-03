© Pedro Clézar

Vencedor de melhor longa gaúcho no Festival de Cinema de Gramado de 2020, Portuñol chega ao streaming, no dia 18 de março, nas plataformas Now, Oi Play e Vivo Play (via Canal Brasil). No documentário, a diretora Thais Fernandes visita diversas regiões fronteiriças do Brasil para registrar a maneira como os idiomas se fundem e se entrelaçam no dia a dia da América Latina. Da mistura de culturas nasce o portuñol que dá título à produção.

O filme faz paradas pela Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai para interagir com comerciantes, artistas e acadêmicos. “É um documentário de encontros”, resume Thais. “Este foi um dispositivo que eu achava importante: é um filme de viagem em que os encontros acontecem realmente na frente da câmera”, explica a cineasta. A diretora não conhecia pessoalmente nenhum dos entrevistados antes das gravações. Em clima de animação, os moradores locais trazem à tela reflexões pessoais, músicas, poesias e ritmos desconhecidos do grande público brasileiro.

Os diálogos dos personagens alternam entre o português, o espanhol e o guarani. “A língua é invisível. Um dos nossos desafios foi transformar este fenômeno cultural em uma narrativa imagética”, avalia Thais. Junto à reflexão do idioma, somou-se o conceito da fronteira: “Ao longo do caminho, o espaço se perde, e o que importa já não é mais onde estamos, mas sim quem são as pessoas que constroem essa identidade latina diversa”.

A equipe buscou personagens que refletissem o espírito dessas regiões e, entre eles, encontrou rappers indígenas, estudantes colombianos, poetas do portuñol selvagem, professores universitários e até um grupo da cumbia que canta em portunhol na divisa Brasil/Uruguai.

A distribuição de Portuñol é da Lança Filmes, com produção da Vulcana Cinema e coprodução da Epifania Filmes, Globo Filmes e GloboNews.