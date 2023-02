Filme sobre o diplomata José Mauricio Bustani

O documentário “Sinfonia de um Homem Comum”, dirigido por José Joffily, com lançamento previsto para o dia 9 de fevereiro, narra a história do diplomata José Mauricio Bustani, primeiro diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), entre 1997 e 2002, que tentou impedir a invasão ao Iraque pelos Estados Unidos, durante o governo de George W. Bush, e acabou demitido por pressão dos americanos. O longa chega ao circuito após participar dos principais festivais da categoria no Brasil e no mundo, tendo passado pelo 35º Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, o IDFA, mais importante festival de documentários do mundo, competindo na categoria Frontlight, pela 27ª edição do brasileiro É Tudo Verdade, onde recebeu menção honrosa, e pelo HotDocs, no Canadá, principal festival de documentários da América do Norte.

Entre os depoimentos apresentados no longa-metragem estão o do ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos diplomatas Celso Amorim e Celso Lafer, do porta-voz do governo de George W. Bush, Richard Boucher, além do inspetor de armas da UNSCOM Scott Ritter. O filme é produzido pela Coevos Filmes, em coprodução com Globo Filmes, Globonews e Canal Brasil e distribuído pela Bretz Filmes.