Novo filme brasileiro da Netflix, Carnaval, que estreia no dia 2 de junho, traz as protagonistas Giovana Cordeiro, GKay, Samya Pascotto e Bruna Inocencio, um grupo de amigas super diferentes entre si, mas que se completam mais do que axé com acarajé. Na trama, a influenciadora digital Nina (Giovana Cordeiro) descobre um vídeo de traição do namorado sendo viralizado e, no intuito de superar o término, usa seus contatos para viajar para Salvador no Carnaval, junto das três melhores amigas, com tudo pago. Mal sabem elas que essa permuta vai trazer muito mais do que novos seguidores – a viagem vai fazer com que todas redescubram o valor da amizade.

Completam o elenco nomes como Flavia Pavanelli, Micael Borges, Jean Pedro, Nikolas Antunes e Rafael Medrado. Carnaval é uma produção da Camisa Listrada em parceria com a Netflix, com argumento de Lipy Adler, roteiro de Audemir Leuzinger e Luisa Mascarenhas e direção de Leandro Neri, que também assina argumento e roteiro.