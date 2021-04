A organização do 25º Festival de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM prepara uma edição distinta para este ano, devido à crise sanitária e econômica decorrente do coronavírus e à política governamental brasileira. Pela primeira vez, o festival traz já nas inscrições um tema. Reflexão é a temática do FAM 2021, que mantém as oito Mostras Competitivas, porém quatro com inscrições e quatro Mostras Tradicionais Convidadas que reflitam questões surgidas nos 25 anos de trajetória do festival.

Os realizadores podem inscrever seus filmes nas categorias: Mostra Catarinense, Mostra Infanto-juvenil, Mostra Videoclipe e Work in Progress – WIP, categoria dedicada às produções ainda não finalizadas.

Nas Mostras Videoclipe, WIP e Infanto-juvenil podem participar produções ou coproduções realizadas por produtoras e ou realizadores naturais ou radicados nos Estados-Partes do Mercosul – Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia – e seus associados falantes de espanhol – Chile, Colômbia, Equador e Peru. Já na Mostra Catarinense, a empresa produtora do filme precisa ser de Santa Catarina.

As inscrições para as Mostras Curtas Catarinense, Videoclipe e Infanto-juvenil são gratuitas. A Mostra WIP tem uma taxa de R$ 100 e podem ser realizadas de 19 de abril a 21 de junho, através do site www.famdetodos.com.br.

Tradicionalmente o FAM estimula novas produções com premiação em produtos e serviços de empresas parceiras do festival. As quatro mostras competitivas com inscrições abertas possuem premiação diferenciada que somam mais de 54 mil reais. O FAM 2021 é apoiado pelas empresas CiaRio, Cinecolor, DOT Cine, Estúdio JLS, Link Digital e Mistika.

As categorias Mostra DOC-FAM, Curtas Mercosul, Longas Ficção Mercosul e Mostra Rally Universitário serão compostas unicamente por convite direto da curadoria do festival, não havendo inscrições neste ano.

A organização do FAM segue na incansável busca por patrocínios para a realização do festival e com a atual situação econômica de todos, não realizará campanha de financiamento coletivo, mas aceita doações pelo site www.famdetodos.com.br.

O 25º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM Reflexão será realizado de 23 a 29 de setembro, com exibições gratuitas e on-line, e em breve abrirá inscrições para o Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB.