Estão abertas as inscrições de filmes para a 3ª Mostra Cinemas do Brasil, que acontecerá no segundo semestre de 2021. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até 1 de junho, pelo site da mostra, www.mostracinemasdobrasil.com.br. O evento exibe, exclusivamente, filmes que apresentam os cinemas de rua do país como protagonistas das histórias na tela. Além de filmes que dialogam com personagens frequentadores desses cinemas e com ações cineclubistas.

A Mostra Cinemas do Brasil apresentará um panorama de filmes que buscam homenagear os cinemas de rua do país e que propõem uma discussão sobre a atual situação desses monumentos arquitetônicos que, em sua maioria, antes mesmo da pandemia, encontravam-se de portas fechadas e sem nenhum tipo de reparo ou manutenção.

Em sua primeira edição realizada no ano de 2019, a Mostra Cinemas do Brasil (Quando a sala de projeção vira personagem) exibiu mais de 20 filmes sobre cinemas de rua em 42 cidades brasileiras, em Israel, no Centro Cultural Brasileiro em Tel Aviv e na TVE Bahia. A segunda edição do evento (No Mundo de 2020), aconteceu online no site da mostra exibindo 46 filmes e uma websérie e contou com exibições na cidade de Aracaju/SE no formato Drive In, através de parceria com o Curta-SE 20 – Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe.

O projeto Mostra Cinemas do Brasil é idealizado e coordenado por Eudaldo Monção Jr. com produção da (Memorabilia Filmes). A curadoria da terceira edição será realizada por Eudaldo Monção Jr e por Priscila Urpia, curadora integrante do Coletivo #CineRuaPE, Cineclube CineRua e do Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco.