Nesta quinta (27/05), o Hubert Bals Fund, renomado fundo internacional parceiro do Projeto Paradiso no impulsionamento do cinema brasileiro, anunciou a primeira seleção de 2021 dos projetos audiovisuais. Entre os dez filmes contemplados estão os brasileiros: “Canção da Noite”, de Maya Da-Rin, e “Amores Surdos 1500″, de Grace Passô. Os projetos receberão o incentivo de 10 mil euros cada para desenvolvimento dos filmes.

A parceria do Projeto Paradiso com o Hubert Bals Fund foi firmada em janeiro deste ano com um aporte ao fundo internacional. O investimento da iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich é destinado exclusivamente para o desenvolvimento de produções brasileiras selecionadas pelo programa HBF Script and Project Development do fundo.

O projeto “Amores Surdos 1500″ da atriz, roteirista e diretora Grace Passô, já havia sido premiado pelo Projeto Paradiso no BrLab – Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais no ano passado e hoje integra a Incubadora Paradiso, programa para desenvolvimento de roteiros e projetos.

Além do apoio do Hubert Bals Fund, o Projeto Paradiso vai oferecer às duas obras selecionadas um reconhecimento adicional de US$ 1 mil para o desenvolvimento dos projetos. Essa iniciativa faz parte das ações do programa Brasil no Mundo. Em contrapartida, as roteiristas vão participar do Paradiso Multiplica, ação de difusão de conhecimento entre os profissionais apoiados pela iniciativa.