Os conflitos e os afetos que fazem parte da rotina de toda família são o ponto central da nova comédia da Santa Rita Filmes, que começou a ser filmada em São Paulo e será distribuída pela Synapse Distribution. Estrelada por Cacau Protásio e Lellê, “Barraco de Família” conta, de forma divertida, as confusões dos integrantes de uma família da periferia da cidade de São Paulo. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2021.

No filme, Lellê é a funkeira Kellen, que, depois de ficar famosa, se muda para um bairro de alta classe e se afasta da família. Cleide (Cacau Protásio), mãe da cantora, não pegou carona no sucesso e no dinheiro da filha e segue trabalhando para sustentar a casa, onde mora com o marido, um corretor de imóveis sem muito sucesso, a mãe, o filho e a cunhada folgada. Depois de um ano longe de casa, Kellen decide passar uns dias com a família, para alegria de todos. Porém, o barraco acontece quando todos descobrem a verdadeira razão de sua volta.

Além das duas protagonistas, participam do filme o jornalista e influenciador Hugo Gloss, os humoristas Yuri Marçal e Maurício de Barros e os cantores Sandra de Sá e Péricles. Também fazem parte do longa Jeniffer Nascimento, Robson Nunes, Eduardo Silva, Lena Roque e Nany People.

A comédia é dirigida por Maurício Eça e tem produção de Marcelo Braga, que repetem uma parceria de sucesso, depois de trabalharem juntos nos filmes “A Garota Invisível” e “A Menina que Matou os Pais”. Emílio Boechat e Lena Roque, que também interpreta a personagem Eulália, cunhada de Cleide, são os autores do roteiro.