Resultado de uma coprodução com a Filmes do Equador, ”Escravidão – Século XXI” aborda temas como a Cultura da Escravidão, a Escravidão Rural, a Dinâmica da Escravidão, a Escravidão Globalizada e o Sexo e a Escravidão, em cinco episódios semanais de uma hora. A série conta com a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim e do jornalista Leonardo Sakamoto.

A série documental é produzida por Eduardo Zaca, Patricia Carvalho, Rafaella Giannini e Roberto Rios, pela HBO Latin America Originals, e Lucy Barreto, Luiz Carlos Barreto e Paula Barreto, da Filmes do Equador. ”Escravidão – Século XXI” tem direção geral de Bruno Barreto. O roteiro é de Klester Cavalcanti e a direção dos episódios é assinada por Bruno Barreto e Marcelo Santiago. A estreia está marcada para 4 de maio, às 21h, na HBO e HBO GO.