Como parte da comemoração de 10 anos, a Vitrine Filmes lança neste mês o projeto Vitrine Lab, um curso livre de Ensino à Distância (EAD) para 24 selecionados com o objetivo de contribuir no fomento cultural do audiovisual na área de distribuição, uma das mais carentes do setor. Com o apoio do ProAC, o novo projeto educacional foca em estudantes e profissionais do mercado audiovisual em início de carreira que irão receber, além do conteúdo das aulas, uma bolsa-auxílio no valor de R$200.

As nove aulas serão ministradas por um time que atua diariamente à frente da distribuição e comercialização de filmes em território nacional. No cronograma, estão previstos temas centrais que passam por todo o processo de distribuição, começando pelo mercado cinematográfico, curadoria, modelos de negócio, planejamento financeiro, políticas públicas e chegando nas estratégias de programação, marketing, mídias sociais e produção de conteúdo.

O projeto irá proporcionar aos alunos uma experiência completa do processo de distribuição cinematográfica, a partir do know how da Vitrine Filmes. As inscrições estão disponíveis até 10 de maio com vagas limitadas, no site da Vitrine, www.vitrinefilmes.com.br. As aulas estão previstas para iniciar em junho.