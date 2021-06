No último sábado, dia do Cinema Brasileiro, o filme “Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente”, dirigido por Cesar Cabral recebeu o prêmio de melhor filme no maior festival de animação do mundo, na Mostra Contrechamp.

“Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente” é uma animação stop-motion que mistura documentário, comédia e road-movie. Conta a história de Bob Cuspe, um velho punk tentando escapar de um deserto pós-apocalíptico que é na verdade um purgatório dentro da mente de seu criador, Angeli, um cartunista passando por uma crise criativa.

A história é livremente inspirada na vida e obra de um dos mais célebres cartunistas brasileiros de todos os tempos, Angeli, que se tornou famoso nos anos 70 com o lançamento de charges políticas em meio à ditadura militar brasileira. Na década de 80, migra para o cotidiano, mostrando um senso de humor ácido para representar a sociedade, o dia-a-dia e os costumes do Brasil. Angeli teve um grande sucesso editorial com sua revista mensal “Chiclete com Banana”, que vendeu mais de 120 mil exemplares por edição. Nesse espaço de tempo, o cartunista cria alguns de seus personagens mais famosos: a diva boêmia Rê Bordosa, a dupla hippie Wood & Stock e o punk Bob Cuspe.

Uma produção da Coala Filmes com distribuição da Vitrine Filme “Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente” tem as vozes de Milhem Cortaz, como Bob Cuspe, Paulo Miklos como os Irmãos Kowalski, André Abujanra como Rhalah Rhikota e Grace Gianoukas interpreta Rê Bordosa. Ainda fazem parte do filme a cartunista Laerte Coutinho, Hugo Possolo, Beto Hora, Carol Guycuru e Toninho Mendes.