O Clube do Professor, projeto que realiza sessões gratuitas de filmes para professores do ensino formal e informal, retoma suas atividades com uma homenagem à montadora Vânia Debs, que faleceu no último domingo. Vânia montou Acqua Movie, longa que acaba de estrear no circuito de cinemas brasileiros e assina seu ofício em Alvorada, Árido Movie, A História da Eternidade, Durval Discos e muitos outros títulos.

Acqua Movie, de Lírio Ferreira terá sessões no sábado, 19 de junho, às 11h, em cinco unidades do Espaço Itaú de Cinema: Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo/Frei Caneca.

O Clube do Professor é um projeto criado em 2001 e coordenado pela educadora Patrícia Durães, que contempla semanalmente cerca de 37 mil professores. A iniciativa tem como principal objetivo motivar os professores do ensino formal e informal a levar para as salas de aula importantes temas objetos de filmes brasileiros e internacionais para serem apresentados e discutidos com os seus respectivos alunos.

A entrada na sessão é gratuita para o portador da carteirinha do Clube do Professor, com acompanhante, e é permitida para professores não cadastrados (sem carteirinha) que apresentarem holerite, sem acompanhante. Para se cadastrar no projeto é só acessar o site www.escolanocinema.com.br/o-que-e-clube-do-professor.