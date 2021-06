O convite de um excêntrico milionário para um fim de semana em sua mansão vai virar um divertido mistério em que todos se tornam suspeitos do assassinato do anfitrião. E essa história quem conta e faz rir é o elenco, que já começou a gravar a nova série de comédia brasileira da Netflix.

Os atores e atrizes desta trama são Fernanda Paes Leme, Maíra Azevedo, Marcelo Médici, Thati Lopes, Romulo Arantes Neto, GKay, Silvero Pereira, Raphael Logan, Gi Uzêda, Dhu Moraes, César Maracujá, Paulo Tiefenthaler e Eliéser Mota, que interpretam personagens de três famílias que circulam por um casarão junto com um atrapalhado detetive e sua equipe. A tentativa de descobrir quem matou o milionário e a disputa pela herança fazem com que todos tenham que (con)viver sob o mesmo teto.

A nova série de comédia da Netflix vai mostrar o lado mais divertido de famílias brasileiras de diferentes cidades do país, trazendo o que o nosso povo e a nossa cultura tem de mais representativo e peculiar quando se trata do humor intrínseco ao convívio familiar, seja no cotidiano ou em situações extremas.

Com produção de Mayra Lucas e Carolina Alckmin, da Glaz Entretenimento, criação de César Rodrigues e Leandro Soares e direção de César Rodrigues e Eduardo Vaisman, a série está prevista para estrear em 2022.