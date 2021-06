Baseado em uma história real, o filme acompanha Helen, uma menina de 9 anos, moradora de um cortiço no Bexiga, bairro da cidade de São Paulo.

Nascida numa família humilde e desestruturada, a menina vive com a avó, Dona Graça, que também cumpre o papel de mãe e pai e sustenta a família a partir de trabalhos informais. Entre uma brincadeira de rua, as aulas na escola e as tarefas para ajudar a avó no trabalho, Helen vive intensamente o cotidiano do bairro, transitando livremente pelas redondezas.

Com grandes nomes no elenco, como Marcélia Cartaxo e Tony Tornado, o Helen foi premiado no Festival de Toulouse na França em 2020 e participou da 15º Mostra de Cinema de Ouro Preto.

Uma produção Prosperidade Content, dirigida por André Meirelles Collazzo, Helen estreia dia 17 de junho nos cinemas, com distribuição da Elo Company.