"Saudó, Labirinto de Almas", de Jhonny Hendrix Hinestroza

Entre os dias 4 e 13 de junho, o Nicho 54, instituto que atua no desenvolvimento de carreira de profissionais negros no audiovisual, promove a mostra online “América Negra: Conversas Entre as Negritudes Latino-americanas”. Com acesso gratuito, a programação será formada por 35 filmes produzidos em 10 países diferentes e divididos entre ficções, documentários e obras experimentais. A iniciativa tem o apoio da Open Society Foundations.

A curadoria da mostra propõe uma reflexão sobre a descentralização dos Estados Unidos como principal campo do olhar de produções audiovisuais que retratam as vivências pretas da diáspora. A seleção contempla filmes produzidos ao longo dos últimos 20 anos, que convidam o público a mergulhar num diferente imaginário cinematográfico e racial sobre esses territórios da América Latina.

A programação da mostra será aberta no dia 4 com a exibição de três filmes que têm em comum a dança, a música e a ancestralidade como fios condutores das narrativas. São eles: o mexicano Diabinhos, Diabinhas e Alminhas, de Isis Violeta Contreras Pastrana; o uruguaio Tambores Afro-uruguaios, de Naouel Laamiri e Rafael Ferreira; e o longa Del Palenque de San Basilio, de Erwin Goggel, profundo documento visual e sonoro elaborado ao longo de 17 anos na cidade de Cartagena Índias, na Colômbia.

A produção colombiana, inclusive, é um dos destaques da mostra e vem representada por oito títulos no total. Entre eles, o celebrado curta-metragem Palanque, de Sebastián Pinzón Silva, e o longa-metragem Saudó, Labirinto de Almas, de Jhonny Hendrix Hinestroza, diretor de Candelaria, filme premiado no Festival de Veneza de 2017.

Outras obras internacionais de destaque são o venezuelano Belén, la Reina del Quitiplá, de Adriana Vila Guevara, o mexicano Nana Dijo, do rapper Bocafloja, e Afroargentino, filme dirigido por Jorge Fortes e Diego Ceballos, que revela as contribuições da população negra para a cultura e a sociedade argentina. A mostra traz ainda filmes de Cuba, Equador, Peru e Bolívia.

Representada por 11 títulos, a produção brasileira marca presença com obras de diferentes estilos e linguagens. Destaque para a estreia de Invazão Brazil, de Laryssa Machada, e (Outros) Fundamentos, da artista visual Aline Motta, que traz imagens captadas nas cidades de Lagos, na Nigéria, em Cachoeira, na Bahia, e no Rio de Janeiro, destinos que representam a jornada da diretora em busca de suas raízes.

Os 35 filmes que compõem a mostra serão exibidos por meio da plataforma de streaming exclusiva Sala 54 (www.sala54.com.br), que abrigará todas as mostras online de filmes do Nicho 54. Cada título ficará disponível para acesso por um período de 43 horas a partir da data de estreia no site.