A 5ª edição do Cine Pitching APACI prorrogou o prazo de inscrições até o dia 19 de julho para os projetos de filmes e séries para cinema e TV. Realizado pela APACI (Associação Paulista de Cinema), com patrocínio da Spcine e apoio da BRAVI, Siaesp e Sicav, o evento acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto e será totalmente online, por conta da pandemia.

O evento tem o objetivo de aproximar, através de rodadas de negócios e pitchings, autores e realizadores com os distribuidores de cinema e os representantes dos canais de TV e VOD em volta de projetos em fase inicial de desenvolvimento.

Criado em 2017, o evento se consolidou como uma importante iniciativa para o mercado audiovisual, com mais de 500 projetos inscritos e a participação de grandes distribuidores e players.

Nessa 5ª edição, diretores e produtores de todo Brasil poderão inscrever projetos para cinema e TV. Estudantes e recém-formados poderão inscrever seus projetos gratuitamente e terão uma modalidade de “pitching para estudantes”, específica para apresentação de seus projetos para grandes produtores. Eles poderão também participar de um workshop de preparação para o pitching, com a orientação de profissionais do audiovisual. O objetivo é aproximar os jovens autores com os produtores experientes para aperfeiçoar o desenvolvimento dos projetos.

Este ano o evento traz uma novidade: uma nova modalidade que pretende abrir as possibilidades de financiamento fora do Brasil. Um pitching internacional, organizado para colocar em contato produtores brasileiros e estrangeiros interessados em coproduzir com o Brasil.

Além das sessões de pitching e rodadas de negócios, o evento contará com palestras (nacionais e internacionais), masterclasses e workshops.

Alguns dos distribuidores e players confirmados até o momento são A2 Filmes, Califórnia Filmes, Canal Arte 1, Canal Curta!, Cinecolor Films, Discovery, Downtown, Elo Company, Fênix Filmes, Galeria Distribuidora, Globo Filmes, Globo News, H2O, Imagem Filmes, National Geographic, Pandora, Paramount, Paris Filmes, Pipa Pictures, Sato Company, Sony Pictures, Sony Channel/AXN, Viacom, Vitrine Filmes, Warner Media, entre outros.

Mais informações e regulamento para participação estão disponíveis no site www.bocaboca.com.br/cine-pitching.