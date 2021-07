O NordesteLAB, maior evento do mercado audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo, recebe inscrições para as Rodadas de Negócios. Produtoras de audiovisual do Nordeste, Norte e Centro-Oeste poderão adquirir passaporte no link www.nordestelab.com.br, garantindo a apresentação de seus projetos para players do mercado de cinema, televisão e vídeo. O formulário ficará disponível até o dia 18 de julho, e cada inscrição individual custa R$ 120. Este valor inclui concorrência no pitching e participação nas clínicas de desenvolvimento de projeto. Nesta edição, o NordesteLAB segue com toda sua programação em ambiente online.

A inscrição nas Rodadas de Negócios conta com dois momentos: primeiro, uma etapa individual; depois, o envio de projetos. A lista de players que participarão do NordesteLAB traz importantes canais de TV, distribuidoras, agregadores e plataformas de vídeo, visando firmar parcerias para a realização ou licenciamento. Nesta edição, já estão confirmados players como Paramount Pictures Brasil, Conspiração Filmes, HBO, Globonews, GNT, Viacom CBS International Studios, Mais na Tela (Mais Globosat), Telecine, Canal Brasil, Futura, Descoloniza Filmes, PlayKids, Star+ Channel, Glazz Entretenimento, Box, entre outros.

Os projetos selecionados serão divulgados no dia 19 de agosto, e os encontros com players estão previstos para o período de 30 de agosto a 2 de setembro. O regulamento, com detalhes sobre os procedimentos de inscrição, já pode ser acessado no site www.nordestelab.com.br.

Com a periódica realização das Rodadas de Negócios, o NordesteLAB ratifica a sua posição de plataforma de fomento e articulação de agentes do setor audiovisual. No seu escopo de ações, o evento ainda propõe atividades formativas para profissionais, estudantes e público geral.