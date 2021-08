Pela primeira vez em formato totalmente virtual, a terceira edição da BIS – Bienal Internacional do Cinema Sonoro está com inscrições abertas para curtas e longas-metragens, até o dia 29 de agosto através da plataforma FilmFreeway, www.filmfreeway.com/bis.

Desde o seu ano de estreia na cidade de Goiânia, em 2017, a BIS propõe uma visão original do cinema contemporâneo, focada no desenvolvimento dos aspectos sonoros. Neste ano, o evento tem ainda o desafio de ser redesenhado para o formato virtual, com adaptação da programação entre exibições de filmes, oficinas, painéis, masterclass e outras atividades.

Os filmes selecionados para a terceira edição serão exibidos através do Belas Artes À La Carte, plataforma de streaming do tradicional Cine Belas Artes, em São Paulo. As categorias das mostras competitivas de 2021 são: Melhor Som; Melhor Direção de Som; Melhor Som Direto; Melhor Edição de Som; Melhor Mixagem de Som; Melhor Efeitos Sonoros; Melhor Música Original e Melhor Edição de Diálogos.

Além das mudanças impostas pela pandemia, a organização pensou uma mostra competitiva diferente: um conselho de jurados de diversas associações de profissionais da área votarão nos filmes após a inscrição e a primeira triagem do festival. Em seguida, os mais votados de cada categoria serão exibidos na mostra competitiva. Os ganhadores serão revelados no último dia de evento.